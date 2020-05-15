Новини Києва: столиця закриває в’їзд вантажівок з 18 травня, фото — Погляд

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Київ з 18 травня обмежить рух на дорогах міста великовантажного та великогабаритного транспорту.

Про таке рішення сьогодні повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко. Обмеження діятимуть до закінчення вимушеного простою комунального громадського транспорту.

Мер розповів, що ці обмеженні діяли й раніше. Нині у зв’язку зі щоденними заторами в столиці виявилося, що заборона руху вантажівок контролювалася недостатньо.

Кличко звернувся до Нацполіції з цього приводу і заявив на брифінгу, що з понеділка в’їзд великогабаритного і великовантажного транспорту до Києва заборонять з 19.00 до 10.00, а також з 17.00 до 20.00.

Це здійснюємо для стабілізації трафіку під час пікового навантаження, — пояснив міський голова.

Обмеження діятимуть до повного відновлення роботи громадського транспорту, коли на вулицях столиці буде менше приватного транспорту.

Кличко додав, що місто поступово збільшує кількість одиниць автобусів і тролейбусів, щоб після 22 травня громадський транспорт запрацював у звичайному режимі.

Нагадаємо, що після 11 травня, коли в Україні запровадили перший етап пом’якшення карантину, у Києві щодня утворюються масштабні затори. Раніше Кличко заявляв, що вимагатиме від уряду негайно відновити роботу метро в столиці.