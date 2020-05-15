У п'ятницю вранці Київ скували затори. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n138223-u-p-yatnycu-vranci-kyyiv-skuvaly-zatory-karta.html

Ракурс

Масштабні затори у Києві спостерігаються у п’ятницю вранці. Особливо страждає центр столиці. Ускладнено рух мостами.

Найбільш завантаженими виявилися дороги Лівого берегу столиці. Тут спостерігаються великі затори у районі станцій метро «Гідропарк» і «Чернігівська». Про це свідчать дані Google Maps.

Також застрягли у заторах автомобілі на центральних вулицях міста біля станцій метро «Університет», «Театральна» та «Площа Льва Толстого». Паралізовано рух і в районі станції метро «Лук'янівська», там сталася ДТП.

Проспект Перемоги найсильніше завантажений у районі станцій метро «Берестейська» та «Шулявська». Поблизу станції метро «Святошин» сталися відразу дві ДТП.

Слід зазначити, що після пом’якшення карантину на вулицях Києва спостерігається жвавий рух, що автоматично спровокувало утворення масштабних заторів.