Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138222-koronavirus-ne-vidstupaie-za-dobu-v-ukrayini-mayje-500-novyh-infikovanyh-karta.html

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В Україні вже 17 тис. 330 офіційно зареєстрованих випадків COVID-19. Вчора захворіли 483 особи.

Хворобу підтверджено у 1 тис. 220 дітей та 3 тис. 420 медиків. До лікарень медики відправили 5 тис. 488 осіб, вдома під наглядом медиків лікування проходять 11 тис. 842 хворих. Погіршувався стан здоров’я у 225 осіб, їх підключали до апаратів штучної вентиляції легенів. Про це 15 травня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

Не змогли вижити від хвороби 467 осіб. Коронавірус забрав життя 24 медичних працівників. Одужали від COVID-19 вже 4 тис. 473 пацієнти.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 674 (364 одужали);

Волинська обл. — 582 (142 одужали);

Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);

Донецька обл. — 121 (34 одужали);

Житомирська обл. — 538 (123 одужали);

Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);

Запорізька обл. — 356 (160 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);

м. Київ — 2 тис. 68 (200 одужали);

Київська обл. — 1 тис. 94 (188 одужали);

Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);

Луганська обл. — 42 (17 одужали);

Львівська обл. — 942 (180 одужали);

Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);

Одеська обл. — 712 (43 одужали);

Полтавська обл. — 257 (163 одужали);

Рівненська обл. — 1 тис. 74 (293 одужали);

Сумська обл. — 158 (85 одужали);

Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);

Харківська обл. — 757 (94 одужали);

Херсонська обл. — 167 (101 одужав);

Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);

Черкаська обл. — 350 (177 одужали);

Чернівецька обл. — 2 тис. 600 (511 одужали);

Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).

Нагадаємо, вчора в Україні з початку епідемії коронавірусу кількість видужалих перевищила кількість інфікованих. Зараження СOVID-19 медики діагностували у 422 осіб, а одужали 427 хворих.