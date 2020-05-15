Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Украине уже 17 тыс. 330 официально зарегистрированных случаев COVID-19. Вчера заболели 483 человека.

Болезнь подтверждена у 1 тыс. 220 детей и 3 тыс. 420 медиков. В больницы медики отправили 5 тыс. 488 человек, дома под присмотром медиков лечение проходят 11 тыс. 842 больных. Ухудшалось состояние здоровья у 225 человек, их подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 15 мая сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

Не смогли выжить от болезни 467 человек. Коронавирус унес жизни 24 медицинских работников. Выздоровели от COVID-19 уже 4 тыс. 473 пациента.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 674 (364 выздоровели);

Волынская обл. — 582 (142 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 791 (91 выздоровел);

Донецкая обл. — 121 (34 выздоровели);

Житомирская обл. — 538 (123 выздоровели);

Закарпатская обл. — 816 (128 выздоровели);

Запорожская обл. — 356 (160 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1188 (445 выздоровели);

г. Киев — 2 тыс. 68 (200 выздоровели);

Киевская обл. — 1 тыс. 94 (188 выздоровели);

Кировоградская обл. — 437 (300 выздоровели);

Луганская обл. — 42 (17 выздоровели);

Львовская обл. — 942 (180 выздоровели);

Николаевская обл. — 228 (78 выздоровели);

Одесская обл. — 712 (43 выздоровели);

Полтавская обл. — 257 (163 выздоровели);

Ровенская обл. — 1 тыс. 74 (293 выздоровели);

Сумская обл. — 158 (85 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1060 (482 выздоровели);

Харьковская обл. — 757 (94 выздоровели);

Херсонская обл. — 167 (101 выздоровел);

Хмельницкая обл. — 222 (55 выздоровели);

Черкасская обл. — 350 (177 выздоровели);

Черновицкая обл. — 2 тыс. 600 (511 выздоровели);

Черниговская обл. — 96 (19 выздоровели).

Напомним, вчера в Украине с начала эпидемии коронавируса количество выздоровевших превысило количество инфицированных. Заражение СOVID-19 медики диагностировали у 422 человек, а поправились 427 больных.