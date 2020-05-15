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Курс валют на 15 мая: гривна немного укрепилась (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n138221-kurs-valut-na-15-maya-grivna-nemnogo-ukrepilas-infografika.htmlРакурс
Официальный курс гривны к доллару на 15 мая был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 26,68 грн/долл., что на 1 коп. меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро существеннее упал в цене. 15 мая один евро стоит 28,79 грн, а это на 24 коп. дешевле, чем вчера. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 15 мая:
1 фунт стерлингов — 32,54 грн;
1 долл. США — 26,68 грн;
1 швейцарский франк — 27,39 грн;
10 йен — 2,49 грн;
10 российских рублей — 3,60 грн;
1 евро — 28,79 грн.
В Национальном банке сообщили, что регулятор, вероятно, сможет в этом году продолжить снижение учетной ставки, что позволит стимулировать экономику. Продолжение сотрудничества с МВФ позволит проводить дальнейшее снижение в этом году учетной ставки до 7%. Также сообщается, что Украина очень нуждается в финансовой помощи для борьбы с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.