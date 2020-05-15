Курс валют. Фото: Pay Space Magazine

https://racurs.ua/n138221-kurs-valut-na-15-maya-grivna-nemnogo-ukrepilas-infografika.html

Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 15 мая был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 26,68 грн/долл., что на 1 коп. меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро существеннее упал в цене. 15 мая один евро стоит 28,79 грн, а это на 24 коп. дешевле, чем вчера. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 15 мая:

1 фунт стерлингов — 32,54 грн;

1 долл. США — 26,68 грн;

1 швейцарский франк — 27,39 грн;

10 йен — 2,49 грн;

10 российских рублей — 3,60 грн;

1 евро — 28,79 грн.

В Национальном банке сообщили, что регулятор, вероятно, сможет в этом году продолжить снижение учетной ставки, что позволит стимулировать экономику. Продолжение сотрудничества с МВФ позволит проводить дальнейшее снижение в этом году учетной ставки до 7%. Также сообщается, что Украина очень нуждается в финансовой помощи для борьбы с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.