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Курс валют. Фото: Pay Space Magazine

Курс валют на 15 мая: гривна немного укрепилась (ИНФОГРАФИКА)

15 мая 2020, 09:27
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Официальный курс гривны к доллару на 15 мая был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 26,68 грн/долл., что на 1 коп. меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро существеннее упал в цене. 15 мая один евро стоит 28,79 грн, а это на 24 коп. дешевле, чем вчера. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Курс валют на 15 мая. Фото: НБУ

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 15 мая:

1 фунт стерлингов — 32,54 грн;

1 долл. США — 26,68 грн;

1 швейцарский франк — 27,39 грн;

10 йен — 2,49 грн;

10 российских рублей — 3,60 грн;

1 евро — 28,79 грн.



Курс валют на 15 мая. Фото: НБУ

В Национальном банке сообщили, что регулятор, вероятно, сможет в этом году продолжить снижение учетной ставки, что позволит стимулировать экономику. Продолжение сотрудничества с МВФ позволит проводить дальнейшее снижение в этом году учетной ставки до 7%. Также сообщается, что Украина очень нуждается в финансовой помощи для борьбы с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

Источник: Ракурс


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