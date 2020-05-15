Курс валют. Фото: Pay Space Magazine

https://racurs.ua/ua/n138221-kurs-valut-na-15-travnya-gryvnya-zmicnylasya-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 15 травня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 26,68 грн/дол., що на 1 коп. менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро істотніше знизилось у ціні. 15 травня один євро коштує 28,79 грн, а це на 24 коп. дешевше, ніж вчора. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 15 травня:

1 фунт стерлінгів — 32,54 грн;

1 дол. США — 26,68 грн;

1 швейцарський франк — 27,39 грн;

10 йен — 2,49 грн;

10 російських рублів — 3,60 грн;

1 євро — 28,79 грн.

У Національному банку повідомили, що регулятор, ймовірно, зможе цього року продовжити зниження облікової ставки, що дозволить стимулювати економіку. Продовження співпраці з МВФ дозволить проводити подальше зниження цього року облікової ставки до 7%. Також повідомляється, що Україна дуже потребує фінансової допомоги для боротьби з епідемією коронавірусу та економічною кризою.