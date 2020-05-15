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Курс валют на 15 травня: гривня зміцнилася (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n138221-kurs-valut-na-15-travnya-gryvnya-zmicnylasya-infografika.htmlРакурс
Офіційний курс гривні до долара на 15 травня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 26,68 грн/дол., що на 1 коп. менше у порівнянні з попереднім банківським днем.
Євро істотніше знизилось у ціні. 15 травня один євро коштує 28,79 грн, а це на 24 коп. дешевше, ніж вчора. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Офіційні курси гривні до іноземних валют на 15 травня:
1 фунт стерлінгів — 32,54 грн;
1 дол. США — 26,68 грн;
1 швейцарський франк — 27,39 грн;
10 йен — 2,49 грн;
10 російських рублів — 3,60 грн;
1 євро — 28,79 грн.
У Національному банку повідомили, що регулятор, ймовірно, зможе цього року продовжити зниження облікової ставки, що дозволить стимулювати економіку. Продовження співпраці з МВФ дозволить проводити подальше зниження цього року облікової ставки до 7%. Також повідомляється, що Україна дуже потребує фінансової допомоги для боротьби з епідемією коронавірусу та економічною кризою.