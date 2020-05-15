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Ракурс
В пятницу утром Киев сковали пробки. Фото: Апостроф

В пятницу утром Киев сковали пробки (КАРТА)

15 мая 2020, 10:06
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Масштабные пробки в Киеве наблюдаются в пятницу утром. Особенно страдает центр столицы. Затруднено движение по мостам.

Больше всего загружены дороги Левого берега столицы. Здесь наблюдаются большие пробки в районе станций метро «Гидропарк» и «Черниговская». Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В пятницу утром Киев сковали пробки. Фото: Google maps

Также застряли в пробках автомобили на центральных улицах города возле станций метро «Университет», «Театральная» и «Площадь Льва Толстого». Парализовано движение и в районе станции метро «Лукьяновская», там произошло ДТП.

В пятницу утром Киев сковали пробки. Фото: Google maps



Проспект Победы сильнее всего загружен в районе станций метро «Берестейская» и «Шулявская». Близи станции метро «Святошин» произошло сразу два ДТП.

Следует отметить, что после смягчения карантина на улицах Киева наблюдается оживленное движение, что автоматически спровоцировало образование масштабных пробок.

Источник: Ракурс


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