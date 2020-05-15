В пятницу утром Киев сковали пробки. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n138223-v-pyatnicu-utrom-kiev-skovali-probki-karta.html

Ракурс

Масштабные пробки в Киеве наблюдаются в пятницу утром. Особенно страдает центр столицы. Затруднено движение по мостам.

Больше всего загружены дороги Левого берега столицы. Здесь наблюдаются большие пробки в районе станций метро «Гидропарк» и «Черниговская». Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Также застряли в пробках автомобили на центральных улицах города возле станций метро «Университет», «Театральная» и «Площадь Льва Толстого». Парализовано движение и в районе станции метро «Лукьяновская», там произошло ДТП.

Проспект Победы сильнее всего загружен в районе станций метро «Берестейская» и «Шулявская». Близи станции метро «Святошин» произошло сразу два ДТП.

Следует отметить, что после смягчения карантина на улицах Киева наблюдается оживленное движение, что автоматически спровоцировало образование масштабных пробок.