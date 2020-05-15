Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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У Києві вчора 56 осіб заразилися коронавірусом. Серед нових хворих — дев’ятеро медиків.

Коронавірус підхопили 27 жінок віком від 21 до 78 років та 19 чоловікiв віком від 30 до 80 років. Також заразилися 10 дітей: двоє дiвчаток віком дев’ятеро та 13 років та восьмеро хлопчиків віком від одного місяця до 17 рокiв. До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів, інші лікуються вдома. Про це 15 травня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

За словами мера, за минулу добу в столиці від COVID-19 помер один хворий. З початку епідемії зафіксовано 43 летальні випадки. На сьогодні в Києві вже 2 тис. 68 осіб заразилися коронавірусом. Хворобу побороли 200 осіб, 11 із них вилікувалися вчора.

За останню добу в столиці найбільше випадків інфікування зафіксували у Дарницькому (10 заражень), Деснянському (8) та Дніпровському районах (7). Лідирують за кількістю хворих Печерський, Дарницький та Деснянський райони столиці.

Також Кличко повідомив, що в столичному метрополітені проводяться ремонти ескалаторів, вагонів метро, оновлюється вентиляційне обладнання. За словами градоначальника, регулярно відбувалася дезінфекція потягів, кас, станцій метро. Мер показав відео, як сьогодні виглядає столичний метрополітен.

Нагадаємо, днями міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабінет міністрів України відновити роботу столичного метрополітену з 25 травня.