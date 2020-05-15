Коронавірус у Києві: у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат 81 інфікований

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Коронавірус у Києві підтвердили у 81 особи — як вихованок, так і працівників Дарницького будинку-інтернату для дівчат. За словами мера Києва Віталія Кличка, спочатку лікарі констатували коронавірусну інфекцію у жінки-працівниці закладу.

Після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу. Загалом протестували 182 особи. За результатами тестів — хворих 81 людина: 53 вихованки віком від 7 до 35 років; а також 26 жінок і двоє чоловіків із персоналу інтернату, — повідомив Кличко.

Міський голова столиці додав, що до лікарень госпіталізували трьох пацієнтів із числа персоналу. Інші інфіковані зараз перебувають на самоізоляції вдома. За їхнім станом стежать лікарі.

Вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті… Вірус занесла одна жінка — молодша медсестра однієї з груп, — розповів Кличко.





Він нагадав, що інтернат працює у закритому режимі, окрім персоналу, вихованок ніхто не відвідує. Нині заклад повністю зачинили на карантин, будівлю охороняють, в’їзд на територію контролюють рятувальники та поліція.

Також у Києві перевірять вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міські заклади для людей похилого віку та чотири спеціалізовані заклади для жінок та чоловіків.