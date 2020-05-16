Статистика коронавірусу у Києві погіршилася після спалаху в будинку-інтернаті, фото — Громадське

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Статистика коронавірусу у Києві різко погіршилася після спалаху в будинку-інтернаті, який вчора стався на Дарниці.

Саме цей район столиці тепер очолює антирейтинг щодо COVID-19. У ньому виявлено 450 хворих, в Печерському районі — 406, у решті кількість інфікованих менша двох сотень.

Всього за день в столиці підтвердили діагноз коронавірус у 153 хворих, серед них — 17 медиків, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За добу померли від COVID-19 двоє людей, загалом у столиці від початку епідемії вже 45 летальних випадків. У Києві нині 2 тис. 221 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Більше половини людей, у яких за добу підтвердили захворювання, є вихованками та працівниками Дарницького будинку-інтернату для дівчат. Всього в цьому районі зафіксували 87 нових хворих, у Дніпровському — 16, Деснянському районі — 15 випадків захворювання.

Нагадаємо, що вчора Кличко повідомив про новий осередок захворювання у столиці в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат. Спочатку лікарі констатували коронавірусну інфекцію у жінки-працівниці закладу.