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Коронавірус: Київський регіон лідирує у поширенні епідемії, в Україні померли півтисячі хворих (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138281-koronavirus-kyyivskyy-region-lidyruie-u-poshyrenni-epidemiyi-v-ukrayini-pomerly-pivtysyachi-hvoryh.htmlРакурс
Коронавірус в Україні не відступає: за добу в країні знову виявили понад півтисячі нових випадків. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 16 травня розповів, що за добу діагноз COVID-19 підтвердили у 528 хворих.
Серед цих осіб є 49 дітей і 92 медпрацівника. За добу від коронавірусу померла 21 людина. Всього з моменту епідемії зафіксовано 497 летальних випадків (померли 25 медпрацівників).
Загальна кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 16 травня — 17 тис. 858. Серед них — 3 тис. 512 медиків. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
За добу найбільший приріст хворих відзначено у Київській області (+49), Києві (+153) та Чернівецькій області (+47). Наразі найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у таких регіонах:
- Чернівецька область — 2647 випадків;
- Київ — 2221 випадок;
- Івано-Франківська область — 1200 випадків;
- Київська область — 1143 випадки;
- Рівненська область — 1104 випадки;
- Тернопільська область — 1065 випадків;
- Львівська область — 969 випадків;
- Закарпатська область — 858 випадків;
- Дніпропетровська область — 806 випадків;
- Харківська область — 773 випадки;
- Одеська область — 734 випадки;
- Вінницька область — 700 випадків.