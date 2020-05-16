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Коронавірус: Київський регіон лідирує у поширенні епідемії, в Україні померли півтисячі хворих, фото — Твоє місто

Коронавірус: Київський регіон лідирує у поширенні епідемії, в Україні померли півтисячі хворих (КАРТА)

16 тра 2020, 09:28
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Коронавірус в Україні не відступає: за добу в країні знову виявили понад півтисячі нових випадків. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 16 травня розповів, що за добу діагноз COVID-19 підтвердили у 528 хворих.

Серед цих осіб є 49 дітей і 92 медпрацівника. За добу від коронавірусу померла 21 людина. Всього з моменту епідемії зафіксовано 497 летальних випадків (померли 25 медпрацівників).

Загальна кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 16 травня — 17 тис. 858. Серед них — 3 тис. 512 медиків. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).



За добу найбільший приріст хворих відзначено у Київській області (+49), Києві (+153) та Чернівецькій області (+47). Наразі найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у таких регіонах:

  • Чернівецька область — 2647 випадків;
  • Київ — 2221 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1200 випадків;
  • Київська область — 1143 випадки;
  • Рівненська область — 1104 випадки;
  • Тернопільська область — 1065 випадків;
  • Львівська область — 969 випадків;
  • Закарпатська область — 858 випадків;
  • Дніпропетровська область — 806 випадків;
  • Харківська область — 773 випадки;
  • Одеська область — 734 випадки;
  • Вінницька область — 700 випадків.

Джерело: Ракурс


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