Коронавірус: Київський регіон лідирує у поширенні епідемії, в Україні померли півтисячі хворих, фото — Твоє місто

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Коронавірус в Україні не відступає: за добу в країні знову виявили понад півтисячі нових випадків. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 16 травня розповів, що за добу діагноз COVID-19 підтвердили у 528 хворих.

Серед цих осіб є 49 дітей і 92 медпрацівника. За добу від коронавірусу померла 21 людина. Всього з моменту епідемії зафіксовано 497 летальних випадків (померли 25 медпрацівників).

Загальна кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 16 травня — 17 тис. 858. Серед них — 3 тис. 512 медиків. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

За добу найбільший приріст хворих відзначено у Київській області (+49), Києві (+153) та Чернівецькій області (+47). Наразі найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у таких регіонах: