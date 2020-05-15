Не гіперлупом єдиним: у Раду подали закони про пільги для покупців і виробників українських електрокарів, фото — Дело

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Виробництво електромобілів в Україні покликані стимулювати два законопроекти, які зареєстрували у Раді 14 травня.

Йдеться про закон № 3476 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» і закон № 3477 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Ці документи розширюють перелік пільг для покупців електромобілів. Наприклад, громадянам, які купують вітчизняні електромобілі, передбачається тимчасова податкова знижка з податку на доходи фізосіб і звільнення від збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Пільги надаються й виробникам електрокарів. До 31 грудня 2028 року пропонують звільнити від сплати ПДВ і ввізного мита обладнання та комплектуючі, а до 31 грудня 2033 року пропонується дозволити не сплачувати податок на прибуток підприємств, отриманий від продажу електромобілів, електродвигунів та зарядних пристроїв.

Крім того, до 31 грудня 2025 року нардепи пропонують продовжити пільгу щодо сплати ПДВ продажу електромобілів. Щоб стимулювати продажі в законі пропонується встановити норму про те, що до 2030 року половина придбаних через систему публічних закупівель транспортних засобів мають мати електродвигун.

Ініціаторами проектів законів є група позафракційних нардепів, «слуги народу» та Іван Крулько з «Батьківщини».