Закон об электромобилях: в Раде предлагают льготы для покупателей и отечественных производителей, фото — Дело

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Производство электромобилей в Украине призваны стимулировать два законопроекта, которые зарегистрировали в Раде 14 мая.

Речь идет о законе № 3476 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине» и законе № 3477 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.

Эти документы расширяют перечень льгот для покупателей электромобилей. Как следует из текста законопроекта, гражданам, которые покупают отечественные электромобили, предполагается временная налоговая скидка с налога на доходы физлиц и освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Льготы предоставляются и производителям электрокаров. До 31 декабря 2028 года предлагают освободить от уплаты НДС и ввозной пошлины на оборудование и комплектующие, а до 31 декабря 2033 года предлагается разрешить не платить налог на прибыль предприятий, полученную от продажи электромобилей, электродвигателей и зарядных устройств.

Кроме того, до 31 декабря 2025 года нардепы предлагают продлить льготу по уплате НДС на продажи электромобилей. В законе предлагается установить норму о том, что до 2030 года половина приобретенных через систему публичных закупок транспортных средств должна быть оборудована электродвигателем.

Инициаторами проектов законов является группа внефракционных нардепов, «слуги народа» и Иван Крулько из «Батькивщины».