Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость

Ракурс
Погода в Украине. Фото: ukranews.com

Погода в Украине на 16 мая: по всей территории пройдут дожди (КАРТА)

15 мая 2020, 16:29
999

Погода в Украине 16 мая будет переменчивой. По всей территории ожидаются небольшие ночные дожди, на востоке дожди также пройдут и днем.

Дневная температура не превысит 17° тепла, лишь на юге воздух прогреется до 20° тепла. Ночью столбики термометров не поднимутся выше 8° тепла, а на юге ночью воздух прогреется до 12° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 16 мая. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве 16 мая будет умеренно теплой, ночью пройдет дождь, днем осадков не ожидается. Ночью температура воздуха не поднимется выше 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 15−17° тепла. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове: ночью ожидается дождь, день пройдет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 4−6° тепла, днем воздух прогреется до 14−16° тепла. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Одессе ночью пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Ночная температура составит 10−12° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 18−20° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью возможен дождь, днем синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 6−8° тепла, днем — 14−16° тепла. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Харькове погода будет дождливой на протяжении суток. Ночная температура 6−8° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 15−17° тепла. Ветер северный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночью пройдет дождь, днем осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 16−18° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.



Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 мая будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров