Погода в Украине. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n138257-pogoda-v-ukraine-na-16-maya-po-vsey-territorii-proydut-dojdi-karta.html

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Погода в Украине 16 мая будет переменчивой. По всей территории ожидаются небольшие ночные дожди, на востоке дожди также пройдут и днем.

Дневная температура не превысит 17° тепла, лишь на юге воздух прогреется до 20° тепла. Ночью столбики термометров не поднимутся выше 8° тепла, а на юге ночью воздух прогреется до 12° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 16 мая будет умеренно теплой, ночью пройдет дождь, днем осадков не ожидается. Ночью температура воздуха не поднимется выше 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 15−17° тепла. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове: ночью ожидается дождь, день пройдет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 4−6° тепла, днем воздух прогреется до 14−16° тепла. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Одессе ночью пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Ночная температура составит 10−12° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 18−20° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью возможен дождь, днем синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 6−8° тепла, днем — 14−16° тепла. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Харькове погода будет дождливой на протяжении суток. Ночная температура 6−8° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 15−17° тепла. Ветер северный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночью пройдет дождь, днем осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 16−18° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 мая будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.