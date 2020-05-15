Погода в Україні. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n138257-pogoda-v-ukrayini-na-16-travnya-po-vsiy-terytoriyi-proydut-doschi-karta.html

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Погода в Україні 16 травня буде мінливою. По всій території очікуються невеликі нічні дощі, на сході дощі також пройдуть і вдень.

Денна температура не перевищить 17° тепла, лише на півдні повітря прогріється до 20° тепла. Вночі стовпчики термометрів не піднімуться вище 8° тепла, а на півдні вночі повітря прогріється до 12° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 16 травня буде помірно теплою, вночі пройде дощ, вдень опадів не очікується. Вночі температура повітря не підніметься вище 6−8° тепла, вдень повітря прогріється до 15−17° тепла. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові: вночі очікується дощ, день пройде без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме 4−6° тепла, вдень повітря прогріється до 14−16° тепла. Вітер західний, 7−12 м/с.

В Одесі вночі пройде невеликий дощ, вдень опадів не очікується. Нічна температура становитиме 10−12° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 18−20° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі можливий дощ, вдень синоптики опадів не прогнозують. Вночі температура повітря опуститься до 6−8° тепла, вдень становитиме 14−16° тепла. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Харкові погода буде дощовою протягом доби. Нічна температура 6−8° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15−17° тепла. Вітер північний, 7−12 м/с.

На Закарпатті вночі пройде дощ, вдень опадів не прогнозується. Вночі температура повітря становитиме 6−8° тепла, вдень повітря прогріється до 16−18° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 16 травня буде спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення.