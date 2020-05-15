Максим Бужанський, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n138255-sluga-bujanskyy-rozpoviv-merom-yakogo-mista-planuie-staty.html

Ракурс

Максим Бужанський, народний депутат із фракції «Слуга народу», має намір висувати свою кандидатуру на виборах мера Дніпра.

Нардеп заявив про це в коментарі Telegram-каналу PavlovkyNews.

Я досить відомий у Дніпрі і представляю досить широке коло виборців, — заявив народний обранець.

Бужанський зазначив, що остаточне рішення щодо його висунення у мери Дніпра буде ухвалене фракцією, проте наразі інших кандидатів на цю посаду в «Слуги народу» немає.

Сам він готовий скласти депутатський мандат в разі перемоги на місцевих виборах у Дніпрі.

Сьогодні на Telegram-каналі іншого нардепа зі «Слуги народу» Олександра Дубинського з’явилося анонімне опитування щодо кандидатур можливих кандидатів у мери Дніпра. В опитуванні вже взяли участь майже 14 тис. осіб. У ньому очікувано лідирує колега Дубинського по фракції Бужанський. На другому місці в опитуванні — чинний мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року Бужанський через жінку-нардепа побився з іншим членом фракції «Слуга народу» Гео Леросом.