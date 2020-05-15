Новини України: у Мінфіні назвали, на скільки середня зарплата вчителів менша за обіцяні 4 тис. доларів

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Середня зарплата вчителя в Україні за рахунок коштів освітньої субвенції становить 12,3 тис. грн. Водночас, заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев визнав, що деякі педагоги отримують меншу зарплату.

Безперечно, оплата праці педагога має бути конкурентною… У той час як за рахунок коштів освітньої субвенції середня зарплата учителя на місяць становить 12,3 тис. грн (а є педагоги з меншою зарплатою), середньомісячна винагорода судді районного та міськрайонного рівня складає 106 тис. грн, — заявив кадровий чиновник Мінфіну в інтерв’ю «Укрінформу».

На його думку, система освіти потребує змін, пов’язаних з кадровим оновленням, оскільки держава щороку витрачає кошти на підготовку вчителів у закладах вищої освіти, але молодь вкрай рідко працевлаштовується у школах.

Причиною, безумовно, є порівняно низька оплата праці, її складність та відсутність годин навантаження на повну ставку. При цьому педагоги, які отримують пенсію за віком, часто повністю довантажуються годинами, — розповів Єрмоличев.

Чиновник наголошує на необхідності перегляду умов оплати праці педагогічних працівників, зарплату яких складає посадовий оклад, а також багато доплат і надбавок.

Це стає предметом маніпуляцій, коли, наприклад, одні органи місцевого самоврядування виплачують мінімальну надбавку за престижність праці вчителям, тобто — 5%, а інші — 20−30%… Має бути чітка формула розрахунку зарплати, левову частку якої має складати посадовий оклад, — переконаний представник Мінфіну.

Разом з тим він визнав відсутність ресурсу на підвищення зарплат учителям у державному і місцевих бюджетах.

Фактична кількість ставок педпрацівників у закладах загальної середньої освіти (без інтернатів) складає 502,3 тис. од. Це більше розрахункової кількості ставок на 36,2 тис. одиниць, — зауважив Єрмоличев.

Також, з його слів, Мінфін виявив, що фактична кількість учителів, які працюють у школах, значно перевищує розрахункову кількість ставок, визначену нормативами.