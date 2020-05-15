Авіарейси з України. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n138254-u-mininfrastruktury-nazvaly-krayiny-z-yakymy-u-pershu-chergu-vidnovlyat-aviaspoluchennya.html

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Авіарейси з України можуть відновити вже наступного місяця. Першими країнами, до яких полетять українські літаки, будуть найпопулярніші серед українців курорти.

Наразі Мінінфраструктури веде переговори з авіакомпаніями і Державіаслужбою щодо відновлення міжнародного авіасполучення, заявила прес-секретар Мінінфраструктури Оксана Герасимова, пише «РБК-Україна».

Герасимова уточнила, що поки йдеться про організацію чартерних рейсів. Щойно інші країни підтвердять можливість авіасполучення, міністерство швидко дасть згоду на відновлення авіарейсів.

За словами Герасимової, першими країнами, з якими планується налагодити авіасполучення, будуть Єгипет і Туреччина. Таке рішення не випадкове, тому що більшість українських туристів вибирають для подорожей саме ці країни.

Трохи пізніше авіасполучення буде відновлено з Грузією, яка планує приймати іноземних туристів із 1 липня.

У Мінінфраструктури не виключають, що українським авіакомпаніям доведеться зустрітися з серйозною конкуренцією з боку великих європейських авіакомпаній після відновлення регулярного авіасполучення з країнами Євросоюзу. Іноземні компанії отримали серйозну державну підтримку під час коронавірусної кризи і тепер боротимуться за пасажирів.

Герасимова щодо цього заявила, що у міністерстві не хочуть, щоб на ринку виникла ситуація, коли весь пасажиропотік заберуть собі іноземні лоукостери, а українським компаніям доведеться закриватися.

Як раніше писав «Ракурс», три великі авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa планують найближчим часом відновити авіарейси з України.