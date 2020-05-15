Авиарейсы из Украины. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Авиарейсы из Украины могут возобновить уже в следующем месяце. Первыми странами, куда полетят украинские самолеты, будут самые популярные среди украинцев курорты.

В настоящее время Мининфраструктуры ведет переговоры с авиакомпаниями и Госавиаслужбой о возобновлении международного авиасообщения, заявила пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, пишет «РБК-Украины».

Герасимова уточнила, что пока разговор идет об организации чартерных рейсов. Как только другие страны подтвердят возможность авиасообщения, министерство быстро даст согласие на возобновление авиарейсов.

По словам Герасимовой, первыми странами, с которыми планируется наладить авиасообщение, будут Египет и Турция. Такое решение не случайно, потому что большинство украинских туристов выбирают для путешествий именно эти страны.

Чуть позже авиасообщение будет восстановлено с Грузией, которая планирует принимать иностранных туристов с 1 июля.

В Мининфраструктуры не исключают, что украинским авиакомпаниям придется встретиться с серьезной конкуренцией со стороны крупных европейских авиакомпаний после восстановления регулярного авиасообщения со странами Евросоюза. Иностранные компании получили серьезную государственную поддержку во время коронавирусного кризиса и теперь будут бороться за пассажиров.

Герасимова по данному поводу заявила, что в министерстве не хотят, чтобы на рынке возникла ситуация, когда весь пассажиропоток заберут себе иностранные лоукостеры, а украинским компаниям придется закрываться.

Как ранее писал «Ракурс», три крупные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa планируют в ближайшее время восстановить авиарейсы с Украины.