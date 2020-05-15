Земельную реформу во второй раз оспорили в Конституционном суде, фото — Укринформ

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Земельная реформа в Украине еще раз оспаривается в Конституционном суде. В КСУ поступило второе представление от нардепов о конституционности закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Это конституционное представление направили 53 народных депутата. Они просят проверить закон о земельной реформе, который приняли в парламенте во втором чтении 31 марта, на соответствие Основному Закону.

Авторы ходатайства просят КСУ признать закон, который уже подписал президент Украины, таким, что не соответствует Конституции. Текст представления можно посмотреть по этой ссылке.

Авторами представления являются нардепы из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Василий Нимченко и Наталья Королевская. Впрочем, среди подписантов есть и нардеп из пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, Антон Яценко из группы «За будущее», а также внефракционный Антон Поляков.

В начале мая в Конституционный суд поступило представление о конституционности земельного закон от 48 народных депутатов — из фракции «Батькивщина» и депутатской группы «За будущее».

Верховная Рада 31 марта приняла законопроект, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Закон подписал президент Владимир Зеленский 28 апреля. Он предполагает открытие в Украине рынка сельскохозяйственных земель с июля 2021 года.