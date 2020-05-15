Земельну реформу вдруге оскаржили в Конституційному суді, фото — Укрінформ

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Земельна реформа в Україні ще раз оскаржується у Конституційному суді. До КСУ надійшло друге подання від нардепів щодо конституційності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».

Це конституційне подання спрямували 53 народних депутати. Вони просять перевірити закон про земельну реформу, який ухвалили в парламенті у другому читанні 31 березня, на відповідність Основному Закону.

Автори клопотання просять КСУ визнати закон, який вже підписав президент України, таким, що не відповідає Конституції. Текст подання можна переглянути за цим лінком.

Авторами подання є нардепи із «Опозиційної платформи — За життя» Василь Німченко та Наталія Королевська. Утім, серед підписантів є й нардеп із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, Антон Яценко із групи «За майбутнє", а також позафракційний Антон Поляков.

На початку травня до Конституційного суду надійшло подання щодо конституційності земельного закон від 48 народних депутатів — із фракції «Батьківщина» та депутатської групи «За майбутнє".

Верховна Рада 31 березня прийняла законопроект, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Закон підписав президент Володимир Зеленський 28 квітня. Він передбачає відкриття в Україні ринку сільськогосподарських земель із липня 2021 року.