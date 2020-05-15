Новости: в Минфине назвали, насколько средняя зарплата учителей меньше обещанных 4 тыс. долларов

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Средняя зарплата учителя в Украине за счет средств образовательной субвенции составляет 12,3 тыс. грн. В то же время, заместитель министра финансов Роман Ермоличев признал, что некоторые педагоги получают еще меньшую зарплату.

Бесспорно, оплата труда педагога должна быть конкурентной… В то время как за счет средств образовательной субвенции средняя зарплата учителя в месяц составляет 12,3 тыс. грн (а есть педагоги с меньшей зарплатой), среднемесячное вознаграждение судьи районного уровня составляет 106 тыс. грн, — заявил кадровый чиновник Минфина в интервью «Укринформу».

По его мнению, система образования нуждается в изменениях, связанных с кадровым обновлением, поскольку государство ежегодно тратит средства на подготовку учителей в учреждениях высшего образования, но молодежь крайне редко трудоустраивается в школах.

Причиной, безусловно, является сравнительно низкая оплата труда, ее сложность и отсутствие часов нагрузки на полную ставку. При этом педагоги, получающие пенсию по возрасту, часто полностью загружаются часами, — рассказал Ермоличев.

Чиновник отмечает необходимость пересмотра условий оплаты труда педагогов, зарплату которых составляет должностной оклад, а также много доплат и надбавок.

Это становится предметом манипуляций, когда, например, одни органы местного самоуправления выплачивают минимальную надбавку за престижность труда учителям, то есть — 5%, а остальные — 20−30%… Должна быть четкая формула расчета зарплаты, львиную долю которой должен составлять должностной оклад, — убежден представитель Минфина.

Вместе с тем он признал отсутствие ресурса на повышение зарплат учителям в государственном и местных бюджетах.

Фактическое количество ставок педагогов в учреждениях общего среднего образования (без интернатов) составляет 502,3 тыс. единиц. Это больше расчетного количества ставок на 36,2 тыс. единиц, — отметил Ермоличев.

Также, по его словам, Минфин обнаружил, что фактическое количество учителей, работающих в школах, значительно превышает расчетное количество ставок, определенное нормативами.