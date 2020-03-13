Молодые учителя в Украине получат 21 тыс. грн госпомощи. Фото: Pexels

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Кабинет министров Украины выделил из государственного бюджета 1,5 млрд грн. Эти деньги пойдут на единоразовую помощь молодым учителям, чей стаж работы не превышает 10 лет.

Такую помощь получат около 74 тыс. педагогов. Об этом сообщает пресс-служба парламентской фракции «Слуга народа».

Такую инициативу власть Украины проводит впервые. Целью проекта является улучшение соцзащиты отдельных категорий педагогических работников заведений среднего образования, а также привлечение молодых учителей к работе в школах.

Помощь направлена учителям, которые не имеют или имеют небольшой стаж педагогической работы и, как следствие, невысокую зарплату. Предусмотрена выплата денежной помощи в размере 10 прожиточных минимумов, что составляет около 21 тыс. грн.

Помимо молодых учителей, помощь также получат учреждения, которые занимаются обучением детей с инвалидностью и начальные классы. Эти средства будут распределяться между регионами в соответствии с реальным количеством учеников, учителей, классов и школ.

Также 500 млн грн выделят на дополнительное обучение детей с инвалидностью и покупку оборудования для них.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины обещал молодым учителям доплатить до 20% к должностному окладу.