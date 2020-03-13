Молоді вчителі в Україні отримають 21 тис. грн держдопомоги. Фото: Pexels

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Кабінет міністрів України виділив з державного бюджету 1,5 млрд грн. Ці гроші підуть на одноразову допомогу молодим учителям, чий стаж роботи не перевищує 10 років.

Таку допомогу отримають близько 74 тис. педагогів. Про це повідомляє прес-служба парламентської фракції «Слуга народу».

Таку ініціативу влада України проводить вперше. Метою проекту є поліпшення соцзахисту окремих категорій педагогічних працівників закладів середньої освіти, а також залучення молодих вчителів до роботи в школах.

Допомога спрямована вчителям, які не мають або мають невеликий стаж педагогічної роботи та, як наслідок, невисоку зарплату. Передбачена виплата грошової допомоги у розмірі 10 прожиткових мінімумів, що становить близько 21 тис. грн.

Окрім молодих вчителів, допомогу також отримають установи, які займаються навчанням дітей з інвалідністю та початкові класи. Ці кошти будуть розподілятися між регіонами відповідно до реальної кількості учнів, вчителів, класів і шкіл.

Також 500 млн грн виділять на додаткове навчання дітей з інвалідністю та купівлю обладнання для них.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України обіцяв молодим вчителям доплатити до 20% до посадового окладу.