Місцеві вибори 2020: керівник "Слуги народу" розповів про список кандидатів, фото — Апостроф

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Місцеві вибори 2020 готують у партії «Слуга народу» декілька її лідерів. Підбором кандидатів від «Слуги народу» займаються Сергій Трофімов, Михайло Федоров і Давід Арахамія.

Але фінальне рішення буде приймати президент, оскільки, за словами керівника «Слуги народу» Олександра Корнієнка, «це його партія, і він наш лідер».

Корнієнко запевнив в інтерв’ю «Апострофу», що СН буде висувати мерів у всіх містах. Наразі партія влади збирає інформацію про кандидатів з кількох джерел.

Є команда Федорова та Трофімова, яка займається інтеграцією всього, що стосується регіонального розвитку в одну систему. Вони намагаються поєднати щось від Мінрегіону, щось від ОП, щось із депутатської лінії. У них є якийсь портрет, за яким ми це все робимо. Потім ми відбираємо шорт-листи таких людей і проводимо з ними переговори, — розповів Корнієнко.

Корнієнко розповів, що СН шукає «по містах ймовірних кандидатів у мери». За його словами, це «люди з цінностями і які прийшли зі сфер, де є успішний досвід». Мери від СН, на його думку, «зможуть якось керувати містами, особливо, якщо ми дамо їм інструменти».

Партія Зеленського до карантину планувала провести регіональні конференції, але тепер проводить онлайн-конференції. Керівник СН припускає, що відбір кандидатів через карантин можуть діджиталізувати. У такому випадку партія буде віртуально знайомити виборців із процесом підбору кандидатів і потім з їхньою презентацією.

Карантин внесе свої корективи у виборчу кампанію дуже сильно, — сказав Корнієнко.

«Зробити їх разом» в СН, за прогнозом Корнієнка, вже не вийде, оскільки і рейтинг партія втратила, і не вистачає людей у регіонах.

Знайти навіть 1,2 тис. депутатів облрад — це проблема. А ще є міськради, ОТГ, — нарікає керівник СН.

Корнієнко прогнозує, що після місцевих виборів 2020 виникне три ситуації. В частині міст переможуть кандидати від «Слуги народу» чи сателітів партії влади, сформується і фракція в міськраді.

В інших містах буде монобільшість. Але будуть і міста, у яких доведеться формувати коаліції, а також міста, в яких виникне протистояння між мером і радою.