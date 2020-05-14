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Трофімов, Федоров і Арахамія оберуть, а Зеленський затвердить — керівник СН про список кандидатів на місцеві вибориhttps://racurs.ua/ua/n138203-trofimov-fedorov-i-arahamiya-oberut-a-zelenskyy-zatverdyt-kerivnyk-sn-pro-spysok-kandydativ.htmlРакурс
Місцеві вибори 2020 готують у партії «Слуга народу» декілька її лідерів. Підбором кандидатів від «Слуги народу» займаються Сергій Трофімов, Михайло Федоров і Давід Арахамія.
Але фінальне рішення буде приймати президент, оскільки, за словами керівника «Слуги народу» Олександра Корнієнка, «це його партія, і він наш лідер».
Корнієнко запевнив в інтерв’ю «Апострофу», що СН буде висувати мерів у всіх містах. Наразі партія влади збирає інформацію про кандидатів з кількох джерел.
Є команда Федорова та Трофімова, яка займається інтеграцією всього, що стосується регіонального розвитку в одну систему. Вони намагаються поєднати щось від Мінрегіону, щось від ОП, щось із депутатської лінії. У них є якийсь портрет, за яким ми це все робимо. Потім ми відбираємо шорт-листи таких людей і проводимо з ними переговори, — розповів Корнієнко.
Корнієнко розповів, що СН шукає «по містах ймовірних кандидатів у мери». За його словами, це «люди з цінностями і які прийшли зі сфер, де є успішний досвід». Мери від СН, на його думку, «зможуть якось керувати містами, особливо, якщо ми дамо їм інструменти».
Партія Зеленського до карантину планувала провести регіональні конференції, але тепер проводить онлайн-конференції. Керівник СН припускає, що відбір кандидатів через карантин можуть діджиталізувати. У такому випадку партія буде віртуально знайомити виборців із процесом підбору кандидатів і потім з їхньою презентацією.
Карантин внесе свої корективи у виборчу кампанію дуже сильно, — сказав Корнієнко.
«Зробити їх разом» в СН, за прогнозом Корнієнка, вже не вийде, оскільки і рейтинг партія втратила, і не вистачає людей у регіонах.
Знайти навіть 1,2 тис. депутатів облрад — це проблема. А ще є міськради, ОТГ, — нарікає керівник СН.
Корнієнко прогнозує, що після місцевих виборів 2020 виникне три ситуації. В частині міст переможуть кандидати від «Слуги народу» чи сателітів партії влади, сформується і фракція в міськраді.
В інших містах буде монобільшість. Але будуть і міста, у яких доведеться формувати коаліції, а також міста, в яких виникне протистояння між мером і радою.
Протистояння може вилитися в звільнення мера. Можливо, десь нашим фракціям доведеться в цьому брати участь. Десь будуть випадки робочого контакту без особливих обіймів, — прогнозує Корнієнко.