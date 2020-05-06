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Ракурс
Місцеві вибори в Україні: кожному виборцю вручать по п'ять бюлетенів

Місцеві вибори в Україні: кожному виборцю вручать по п’ять бюлетенів

6 тра 2020, 16:30
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Місцеві вибори в Україні (вибори в об'єднаних територіальних громадах) таки відбудуться восени цього року. Учасники виборів в ОТГ, які прийдуть голосувати 25 жовтня, отримають по п’ять бюлетенів кожен.

Київ буде винятком — у столиці виборцям видадуть по два бюлетені. Такі новації щодо виборів в ОТГ повідомив сьогодні глава президентської партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу під парламентом.

За його словами, п’ять різних бюлетенів необхідно, щоб обрати:



  • голову об'єднаної територіальної громади;
  • раду ОТГ;
  • районну раду;
  • обласну раду;
  • старосту населеного пункту (села, селища).

Щоб виборці не плуталися, бюлетені забарвлять у різні кольори, а Центрвиборчком і політичні сили організують роз’яснювальну роботу з населенням, додав Корнієнко.

Раніше сьогодні Корнієнко заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року попри епідемію коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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