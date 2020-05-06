Местные выборы в Украине: каждому избирателю вручат по пять бюллетеней

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Ракурс

Местные выборы в Украине (выборы в объединенных территориальных общинах) все же состоятся осенью этого года. Участники выборов в ОТО, которые придут голосовать 25 октября, получат по пять бюллетеней каждый.

Киев будет исключением — в столице избирателям выдадут по два бюллетеня. Такие новации по поводу выборов в ОТО сообщил сегодня глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге у стен парламента.

По его словам, пять разных бюллетеней необходимо, чтобы избрать:

главу объединенной территориальной общины;

совет объединенной территориальной общины;

районный совет;

областной совет;

старосту населенного пункта (села, поселка).

Чтобы избиратели не путались, бюллетени окрасят в разные цвета, а Центризбирком и политические силы организуют разъяснительную работу с населением, добавил Корниенко.

Ранее сегодня Корниенко заявил, что местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, несмотря на эпидемию коронавируса.