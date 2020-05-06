Местные выборы в Украине: каждому избирателю вручат по пять бюллетеней

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Местные выборы в Украине: каждому избирателю вручат по пять бюллетенейhttps://racurs.ua/n137808-mestnye-vybory-v-ukraine-kajdomu-izbiratelu-vruchat-po-pyat-bulleteney.htmlРакурс
Местные выборы в Украине (выборы в объединенных территориальных общинах) все же состоятся осенью этого года. Участники выборов в ОТО, которые придут голосовать 25 октября, получат по пять бюллетеней каждый.
Киев будет исключением — в столице избирателям выдадут по два бюллетеня. Такие новации по поводу выборов в ОТО сообщил сегодня глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге у стен парламента.
По его словам, пять разных бюллетеней необходимо, чтобы избрать:
- главу объединенной территориальной общины;
- совет объединенной территориальной общины;
- районный совет;
- областной совет;
- старосту населенного пункта (села, поселка).
Чтобы избиратели не путались, бюллетени окрасят в разные цвета, а Центризбирком и политические силы организуют разъяснительную работу с населением, добавил Корниенко.
Ранее сегодня Корниенко заявил, что местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, несмотря на эпидемию коронавируса.