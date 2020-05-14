Новини світу: з’явилося фото і відео найдавнішої часової капсули в Європі, схованої у шпилі польської церкви

https://racurs.ua/ua/n138202-odnu-z-naydavnishyh-kapsul-chasu-u-sviti-vyyavyly-u-shpyli-polskoyi-cerkvy-foto-video.html

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Найдавніша часова капсула в Європі, датована 1797 роком, виявлена у шпилі церкви під час ремонту будівлі в містечку Зембіце, котре розташоване у Нижньосілезькому воєводстві на південному заході Польщі.

Документи, залишені в унікальній знахідці, стосуються будівництва церкви 18 століття. Вони написані німецькою мовою. Водночас, часова капсула 1795 року, знайдена п’ять років тому в мерії Бостона за портретом Джорджа Вашингтона, вважається найстарішою у світі. Нинішня знахідка є другою найстарішою у світі, нагадує Daily Mail.

Польську часову капсулу працівники знайшли в ході реставраційних робіт всередині шпиля на старовинній будівлі. У 1797 році місто Зембіце мало назву Мюнстерберг і входило до складу Прусського королівства. У знайдених паперах написано, як проходило будівництво храму, згадані всі причетні, зокрема міститься записка від двох городянок, котрі пожертвували гроші.

Шпиль церкви був пробитий кулею під час Другої світової війни, однак документи у часовій капсулі збереглися в чудовому стані, оскільки були загорнуті у шкіряні футляри.