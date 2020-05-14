Новости мира: фото и видео древнейшей капсулы времени в Европе, спрятанной в шпиле польской церкви

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Ракурс

Древнейшая капсула времени в Европе, датированная 1797 годом, обнаружена в церковном шпиле во время ремонта здания в городе Зембице, расположенном в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши.

Документы, спрятанные в уникальной находке, рассказывают о строительстве церкви 18 века. Они написаны на немецком языке. В свою очередь, временная капсула 1795 года, выявленная пять лет назад в мэрии Бостона за портретом Джорджа Вашингтона, считается старейшей в мире. Нынешняя находка является второй старейшей в мире, сообщает Daily Mail.

Польскую капсулу времени работники нашли в ходе выполнения реставрационных работ внутри шпиля на старинном здании. В 1797 году город Зембице назывался Мюнстерберг и входил в состав Прусского королевства. В найденных бумагах написано, как осуществлялось строительство храма, упомянуты все причастные. Кроме того в документах нашлась записка от двух горожанок, которые пожертвовали деньги на храм.

Шпиль церкви был пробит пулей во время Второй мировой войны, однако документы в капсуле сохранились в отличном состоянии, поскольку были завернуты в кожаные футляры.