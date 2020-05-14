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Трофимов, Федоров и Арахамия выберут, а Зеленский утвердит — руководитель СН о списке кандидатов на местные выборыhttps://racurs.ua/n138203-trofimov-fedorov-i-arahamiya-vyberut-a-zelenskiy-utverdit-rukovoditel-sn-o-spiske-kandidatov.htmlРакурс
Местные выборы 2020 готовят в партии «Слуга народа» несколько ее лидеров. Подбором кандидатов от «Слуги народа» занимаются Сергей Трофимов, Михаил Федоров и Давид Арахамия.
Но окончательное решение будет принимать президент, поскольку, по словам руководителя «Слуги народа» Александра Корниенко, «это его партия, и он наш лидер».
Корниенко заверил в интервью «Апостроф», что СН будет выдвигать мэров во всех городах. Сейчас партия власти собирает информацию о кандидатах из нескольких источников.
Есть команда Федорова и Трофимова, которая занимается интеграцией всего, что касается регионального развития в одну систему. Они пытаются совместить все от Минрегиона, ОП и по депутатской линии. У них есть какой-то портрет, по которому мы это все делаем. Затем мы отбираем шорт-листы людей и проводим с ними переговоры, — рассказал Корниенко.
Корниенко рассказал, что СН ищет «по городам вероятных кандидатов в мэры». По его словам, это «люди с ценностями и пришедшие из сфер, где имеют успешный опыт». Мэры от СН, по его мнению, «смогут как-то управлять городами, особенно, если мы дадим им инструменты».
Партия Зеленского во время карантина планировала провести региональные конференции, но теперь проводит онлайн-конференции. Руководитель СН предполагает, что отбор кандидатов из-за карантина могут диджитализировать. В таком случае партия будет виртуально знакомить избирателей с процессом подбора кандидатов и затем с их презентацией.
Карантин внесет свои коррективы в избирательную кампанию очень сильно, — сказал Корниенко.
«Сделать их вместе» у СН, по прогнозу Корниенко, уже не получится, так как и рейтинг партия потеряла, и не хватает достойных людей в регионах.
Найти даже 1,2 тыс. депутатов облсоветов — это проблема. А еще горсоветы, ОТО, — сетует руководитель СН.
Корниенко прогнозирует, что после местных выборов 2020 года возникнет три ситуации. В части городов победят кандидаты от «Слуги народа» или сателлитов партии власти, сформируется фракция в горсовете.
В других городах будет монобольшинство СН. Но будут и города, в которых придется формировать коалиции, а также города, в которых возникнет противостояние между мэром и советом.
Противостояние может вылиться в увольнение мэра. Возможно, где-то нашим фракциям придется в этом участвовать. Где-то будут случаи рабочего контакта без особых объятий, — прогнозирует Корниенко.