Вибори в Києві: в "Слузі народу" розповіли про балотування Тищенка, фото — Viva

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Ракурс

Вибори у Києві партія «Слуга народу» готує ретельно і проводить нині своєрідний «кастинг» кандидатів на посаду міського голови. Серед ймовірних кандидатів — нардепи Микола Тищенко та Олександр Ткаченко.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що на посаду мера Києва претендує «купа народу».

Це питання обговорюється окремо і довго. Скоро кияни все дізнаються з перших вуст. Київ — історія, де треба йти шляхом максимальних обговорень і відкритості, — сказав Корнієнко в інтерв’ю «Апострофу».

Він підтвердив, що варіант із висуненням Тищенка зберігається навіть після всіх недавніх скандалів з його участю.

Ми ж не можемо викинути всіх, хто вже заявився на цю роль. Я думаю, що якщо будуть публічні праймеріз, то в них будуть всі брати участь: Микола Тищенко, Олександр Ткаченко і ще купа бажаючих, — розповів Корнієнко.

Він запевнив, що партія вже проводить закриті опитування, які «дають розуміння про ті чи інші конфігурації щодо тих чи інших мерів».

В «Слузі народу», на переконання Корнієнка, є кандидатури, які могли б скласти конкуренцію Віталію Кличку. Він не виключив навіть варіант, за якого СН підтримає Кличка, але за умови, що такими будуть дані соціології.

У нас немає такого протистояння з Кличком як, наприклад, із Філатовим (мер Дніпра — «Ракурс»), хоча, я думаю, що від нас все-таки буде кандидат, який у чесній боротьбі з Кличком спробує перемогти, пояснивши, що ми збираємося робити з містом, і чим це буде відрізнятися від того, що робиться зараз, — розповів глава СН.

Раніше «Ракурс» розповідав, з ким «слуга» Тищенко мав намір піти на вибори у Києві.