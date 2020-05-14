Выборы в Киеве: в "Слуге народа" рассказали о баллотировании Тищенко, фото — Viva

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Ракурс

Выборы в Киеве партия «Слуга народа» готовит тщательно и проводит сейчас своеобразный «кастинг» кандидатов на должность городского головы. Среди вероятных кандидатов — нардепы Николай Тищенко и Александр Ткаченко.

Кроме того, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что на должность мэра Киева претендует «куча народа».

Этот вопрос обсуждается отдельно и долго. Скоро киевляне все узнают из первых уст. Киев — история, где нужно идти путем максимальных обсуждений и открытости, — сказал Корниенко в интервью «Апострофу».

Он подтвердил, что вариант с выдвижением Тищенко сохраняется даже после всех недавних скандалов с его участием.

Мы же не можем выбросить всех, кто уже заявился на эту роль. Я думаю, что если будут публичные праймериз, то в них будут все принимать участие: Николай Тищенко, Александр Ткаченко и еще куча желающих, — рассказал Корниенко.

Он заверил, что партия уже проводит закрытые опросы, которые «дают понимание о тех или иных конфигурациях относительно тех или иных мэров».

В «Слуге народа», по убеждению Корниенко, есть кандидатуры, которые могли бы составить конкуренцию Виталию Кличко. Он не исключил даже вариант, при котором СН поддержит Кличко, но при условии, что такими будут данные социологии.

У нас нет такого противостояния с Кличко как, например, с Филатовым (мэр Днепра — «Ракурс»), хотя, я думаю, что от нас все-таки будет кандидат, который в честной борьбе с Кличко попытается победить, объяснив, что мы собираемся делать с городом, и чем это будет отличаться от того, что делается сейчас, — рассказал глава СН.

Ранее «Ракурс» рассказывал, с кем «слуга» Тищенко намеревался пойти на выборы в Киеве.