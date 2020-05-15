Максим Бужанский, фото: Zik

https://racurs.ua/n138255-sluga-bujanskiy-rasskazal-merom-kakogo-goroda-planiruet-stat.html

Ракурс

Максим Бужанский, народный депутат из фракции «Слуга народа», намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Днепра.

Нардеп заявил об этом в комментарии Telegram-каналу PavlovkyNews.

Я достаточно известен в Днепре и представляю достаточно широкий круг избирателей, — заявил народный избранник.

Бужанский отметил, что окончательное решение о его выдвижении в мэры Днепра будет принято фракцией, однако пока других кандидатов на эту должность у «Слуги народа» нет.

Сам он готов сложить депутатский мандат в случае победы на местных выборах в Днепре.

Сегодня на Telegram-канале другого нардепа из «Слуги народа» Александра Дубинского появился анонимный опрос по кандидатурам возможных кандидатов в мэры Днепра. В опросе уже приняли участие почти 14 тыс. человек. В нем ожидаемо лидирует коллега Дубинского по фракции Бужанский. На втором месте в опросе — действующий мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, в начале декабря прошлого года Бужанский из-за женщины-нардепа подрался с другим членом фракции «Слуга народа» Гео Леросом.