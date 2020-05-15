Коронавірусна інфекція. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n138231-vajkist-perebigu-koronavirusnoyi-infekciyi-mojna-sprognozuvaty.html

Ракурс

Важкість перебігу коронавірусної інфекції можна спрогнозувати. Для цього є певні критерії.

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» пульмонологиня, кандидатка медичних наук Марина Корчинська, у США розробили шкалу Call-Score — це критерії ступеня ризику важкого перебігу коронавірусної інфекції COVID-19. Для цього враховується вік пацієнта (молодше чи старше 60 років), наявність супутньої патології, показники загального аналізу крові (наприклад, звертають увагу на наявність лімфопенії — зниження кількості лімфоцитів), рівень лактатдегідрогенази (ЛДГ) — ферменту, який є в легенях (чим більше рівень ЛДГ, тим більше і важче ураження легень).

«Щодо рентгенологічних даних, то тут важливий не сам факт наявності пневмонії. Рентгенологи у висновку пишуть, наприклад, „полісегментарна пневмонія“. На жаль, в Україні не описують у відсотковому відношенні об'єм ураження легеневої тканини. Саме це має значення для оцінки ризику важкого перебігу захворювання. Скажімо, якщо уражено 50% легень — це високий ризик важкого перебігу пневмонії», — додала лікарка.

За її словами, всі пацієнти з коронавірусною інфекцією COVID-19 потребують особливого спостереження з 8-го по 14-й день хвороби (саме в цей період можливе прогресування захворювання).

Пацієнти середнього ризику з легкими симптомами, об'ємом ураження легень по КТ менш як 50% і за відсутності серйозної супутньої патології можуть спостерігатися вдома. Якщо пацієнт входить до групи ризику або має важкі симптоми, потрібна госпіталізація. Всі пацієнти з високим ризиком потребують стаціонарного лікування.