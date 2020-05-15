У Німеччині запровадили кримінальну відповідальність за спалення прапорів інших країн. Фото: justnu.ru

https://racurs.ua/ua/n138271-u-nimechchyni-zaprovadyly-kryminalnu-vidpovidalnist-za-spalennya-praporiv-inshyh-krayin.html

Ракурс

У Німеччині тепер за публічне спалення прапора ЄС або прапора будь-якої країни передбачена кримінальна відповідальність. У якості покарання передбачено грошовий штраф або позбавлення волі строком до трьох років.

Відповідні зміни до законодавства були внесені Бундестагом, повідомляє Bild.

До цього штраф або тюремне ув’язнення були передбачені лише у разі осквернення державної символіки Німеччини. Подібне покарання за осквернення гербів і прапорів інших країн або Євросоюзу було передбачено лише за певних умов.

Таке рішення було прийнято Бундестагом у зв’язку з подіями 2017 року, коли під час протестів у Берліні спалювалися прапори Ізраїлю, а також звучали антисемітські заклики.

Після цього інциденту міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габрієль заявив, що ініціює прийняття нового закону, який заборонить спалювати прапори.

Міністр юстиції Христина Ламбрехт заявила, що «публічне спалення прапорів не має нічого спільного з мирним протестом». На її думку, такі дії лише розпалюють ненависть, лють та агресію.

Зате партія «Альтернатива для Німеччини» виступила проти законопроекту. Її члени вважають, що покарання за спалення іноземних прапорів є «надмірним втручанням у свободу думок і мистецтва».

Як раніше писав «Ракурс», після вбивства Касема Сулеймані у Багдаді, який командував в іранській армії «Силами аль-Кудс», в Ірані спалахнули протести. Протестуючі публічно спалювали прапори США та Ізраїлю.