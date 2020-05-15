В Германии ввели уголовную ответственность за сожжение флагов других стран. Фото: justnu.ru

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Ракурс

В Германии теперь за публичное сожжение флага ЕС или флага любой другой страны предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания предусмотрен денежный штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Соответствующие изменения в законодательство были внесены Бундестагом, сообщает Bild.

До этого штраф или тюремное заключение были предусмотрены лишь в случае осквернения государственной символики Германии. Подобное наказание за осквернение гербов и флагов других стран или Евросоюза было предусмотрено лишь при определенных условиях.

Такое решение было принято Бундестагом в связи с событиями 2017 года, когда во время протестов в Берлине сжигались флаги Израиля, а также звучали антисемитские призывы.

После этого инцидента министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что инициирует принятие нового закона, который запретит сжигать флаги.

Министр юстиции Кристина Ламбрехт заявила, что «публичное сожжение флагов не имеет ничего общего с мирным протестом». По ее мнению, такие действия лишь разжигают ненависть, ярость и агрессию.

Зато партия «Альтернатива для Германии» выступила против законопроекта. Ее члены считают, что наказание за сожжение иностранных флагов является «чрезмерным вмешательством в свободу мнений и искусства».

Как ранее писал «Ракурс», после убийства Касема Сулеймани в Багдаде, командовавшего в иранской армии «Силами аль-Кудс», в Иране вспыхнули протесты. Протестующие публично сжигали флаги США и Израиля.