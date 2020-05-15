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Google Chrome будет блокировать «тяжелую» рекламу (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n138270-google-chrome-budet-blokirovat-tyajeluu-reklamu-infografika.htmlРакурс
Google Chrome, популярный интернет-браузер, начнет в тестовом режиме блокировать «тяжелую» рекламу, чтобы разгрузить сети от лишнего трафика, а процессоры в компьютерах пользователей — от чрезмерной нагрузки.
Новую функцию будут тестировать в течение нескольких ближайших месяцев, а для всех пользователей она, как ожидается, станет доступной до конца августа. Об этом менеджер по продуктам Chrome Маршалл Вейл сообщил в блоге проекта Chromium.
Разработчики браузера надеются, что за время тестирования новой функции рекламодатели успеют подготовиться к общему ее введению.
«Тяжелой» рекламой разработчики Chrome считают баннеры, которые:
- потребляют более четырех мегабайт сетевых данных;
- за 30-секунднний период нагружают процессор в течение 15 секунд или в целом требуют от 60 секунд на обработку процессором.
Вместо таких баннеров будет появляться надпись «реклама удалена».
В компании отмечают, что хотя сегодня только 0,3% объявлений соответствуют критериям «тяжелой» рекламы, на них приходится до 27% потребляемого баннерами сетевого трафика и 28% от общего использования ими процессоров.
Напомним, в Chrome вскоре также появится возможность группировать вкладки и выделять их цветом.