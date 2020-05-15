Геращенко рассказал о планах на летний отдых во время пандемии коронавируса

Антон Геращенко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n138269-geraschenko-rasskazal-o-planah-na-letniy-otdyh-vo-vremya-pandemii-koronavirusa.html

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Антон Геращенко, заместитель главы МВД, рассказал, как планирует отдыхать с семьей этим летом, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Заместитель министра отметил, что в этом году будет отдыхать в Украине — в Карпатах, Одессе, Николаеве, Херсоне. Об этом он заявил в интервью изданию «Сегодня».

По мнению Геращенко, сложившаяся ситуация может стать определенным стимулом для украинской туристической инфраструктуры.

Я рекомендую всем, кто в ней занят, готовится оказывать максимально качественные услуги, чтобы потом украинцы, привыкшие отдыхать в Турции и Египте, мечтали возвращаться в украинские санатории, турбазы и т. д., — отметил замминистра.





По мнению Геращенко, открытие Украиной границ, закрытых в связи с эпидемией COVID-19, будет синхронизироваться с европейскими странами. По имеющейся у него информации, Евросоюз и Турция по меньшей мере до 15 июня не будут ослаблять карантин для иностранцев.

Напомним, Геращенко считает, что заробитчане, которые сейчас уедут за границу, «поцелуют шлагбаум в Польше», из-за введенных в Европе карантинных ограничений.