Заробитчане из Украины до 15 июня поцелуют шлагбаум в Польше — Геращенко

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Граждане Украины, в частности, заробитчане сейчас «поцелуют шлагбаум в Польше» в случае выезда за границу, поскольку многие страны ввели ряд ограничений из-за пандемии коронавируса. Таким образом заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ситуацию с открытием границ в период действия карантинных ограничений.

У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут идите, но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще. Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где до сих пор запрещен приезд людей, у которых нет права на жительство. Вы не можете, к примеру, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство, — заявил заместитель Авакова в интервью «Сегодня».

По его словам, вопрос открытия украинской границы будет синхронизироваться с открытием европейских.

На сегодняшний день в ЕС, насколько я проинформирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции, — резюмировал чиновник.

Напомним, что в середине марта Украина начала закрывать границы, а 28 марта полностью закрыла их для регулярного сообщения. Попасть в страну или выехать из нее можно только на частном автомобиле.