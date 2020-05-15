Заробітчани з України до 15 червня поцілують шлагбаум у Польщі - Геращенко

https://racurs.ua/ua/n138263-pociluiete-shlagbaum-u-polschi-geraschenko-pro-vyyizd-ukrayinciv-za-kordon-do-15-chervnya.html

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Громадяни України, зокрема, заробітчани зараз «поцілують шлагбаум у Польщі» в разі виїзду за кордон, оскільки багато країн запровадили низку обмежень через пандемію коронавірусу. Таким чином заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував ситуацію з відкриттям кордонів у період дії карантинних обмежень.

У нас кордон на виїзд до Європи відкритий. Тільки вас не пустять. Ви можете прийти, наші прикордонники скажуть ідіть, але ви поцілуєте шлагбаум в Польщі або десь ще. Є країни, які допускають транзит через свою територію, а є країни, де досі заборонено приїзд осіб, які не мають права на проживання. Ви не можете, наприклад, зараз, поїхати в Італію, якщо у вас там немає дозволу на проживання, — заявив заступник Авакова в інтерв’ю «Сегодня».

За його словами, питання відкриття українського кордону буде синхронізуватися з відкриттям європейських кордонів.

На сьогодні в ЄС, наскільки я поінформований, прийнято рішення до 15 червня не послаблювати карантинні заходи для іноземців. Те ж саме стосується улюбленої для українців Туреччини, — резюмував чиновник.

Нагадаємо, що в середині березня Україна почала закривати кордони, а 28 березня повністю закрила їх для регулярного сполучення. Потрапити у країну чи виїхати з неї можна лише на приватному автомобілі.