Українські моряки оголосили голодування у тюрмі Лівії. Фото: Україна.ру

https://racurs.ua/ua/n138262-ukrayinski-moryaky-ogolosyly-goloduvannya-u-turmi-liviyi-foto.html

Ракурс

Українські моряки з танкерів «Рута» та «Капітан Хайям» вже кілька років перебувають у лівійській в’язниці. Українці оголосили про початок голодування, яке триватиме п’ять днів.

Про це повідомили родичі українських матросів, які влаштували акцію протесту в Міському саду Одеси, пише «Думська».

Голодування також оголосив 71-річний капітан танкера «Рута» Микола Шокун. Але деякі українці відмовилися від голодування через поганий стан здоров’я. Протестуючі вимагають, щоб уряд згадав про моряків і допоміг повернути їх на батьківщину.

На думку протестуючих, український уряд забув про моряків і не робить ніяких кроків для їхнього звільнення. Родичі матросів вказують на те, що у зв’язку з поширенням коронавірусу лівійська влада оголосила амністію і багатьох іноземців уже звільнили з тюрем. Але українці продовжують сидіти за ґратами. Крім того, їм не надається медична допомога.

Як відомо, танкер «Рута» належить Україні і стоїть на балансі Одеського морського порту. У квітні 2017 року судно було затримано в територіальних водах Лівії. Команда була кинута за ґрати, морякам оголосили підозру в контрабанді нафтопродуктів.

Танкер «Капітан Хайям» був затриманий роком раніше за таким же звинуваченням. Серед екіпажу судна четверо українських моряків.

Слід уточнити, що за період 2016−2018 років лівійські збройні угруповання затримали 30 судів різних країн, звинуватили в контрабанді нафтопродуктів, а команди кинули до тюрем.

Як відомо, в Лівії двовладдя. Столиця Тріполі контролюється «Урядом національної згоди» під керівництвом Фаїза Сараджа. У місті Торбук засідає Палата представників, яку підтримує маршал Лівійської національної армії Халіф Хафтар.

Компанії, які зафрахтували танкери «Рута» та «Капітан Хайям», вели торгівлю із Торбуком, а у Тріполі такі дії вважають контрабандою.

Як раніше писав «Ракурс», у квітні 2017 року у Тріполі відбувся суд над 14 громадянами України з танкеру «Рута». Влада Лівії підозрює судно у контрабандному вивозу нафти з країни.