Геращенко не вірить у безгрошів’я українців: По ресторанах не ходять через карантин

https://racurs.ua/ua/n138261-geraschenko-ne-viryt-u-bezgroshiv-ya-ukrayinciv-po-restoranah-ne-hodyat-cherez-karantyn.html

Ракурс

Антон Геращенко, заступник голови МВС, заявив, що українці навіть після ослаблення карантину продовжують оминати громадські місця, зокрема й ресторани.

Ось я вчора проходив повз один ресторан, де я бував, і побачив, що там дуже мало людей. Чому? Хтось вважає, що у людей немає грошей? Ні, це не так, — зазначив заступник Авакова в інтерв’ю «Сегодня».

На думку Геращенка, навіть після ослаблення карантину дуже багато українців все одно продовжують не ходити в громадські місця.

Він також повідомив, що всього за період дії в Україні обмежувальних заходів було складено понад 10 тис. адмінпротоколів.

Більшість підприємців і громадян в Україні дотримувалися карантину. Абсолютна більшість, — розповів чиновник.

Геращенко переконаний, що якби в Україні не закрили метро, то кількість загиблих «вимірювалося б не сотнями, а тисячами». Він нагадав, що коронавірус нікуди не зник, а повернеться з другою і третьою хвилею.

Як раніше писав «Ракурс», журналісти виявили, що столичний ресторан «Велюр», який входить в орбіту мережі «Наша карта», потайки приймає особливих гостей. Незважаючи на те, що до ресторану у різні дні потрапили десятки людей, журналістам відмовили у бронюванні столика.