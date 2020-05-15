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Геращенко не вірить у безгрошів’я українців: По ресторанах не ходять через карантин

Геращенко не вірить у безгрошів’я українців: По ресторанах не ходять через карантин

15 тра 2020, 17:30
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Антон Геращенко, заступник голови МВС, заявив, що українці навіть після ослаблення карантину продовжують оминати громадські місця, зокрема й ресторани.

Ось я вчора проходив повз один ресторан, де я бував, і побачив, що там дуже мало людей. Чому? Хтось вважає, що у людей немає грошей? Ні, це не так, — зазначив заступник Авакова в інтерв’ю «Сегодня».

На думку Геращенка, навіть після ослаблення карантину дуже багато українців все одно продовжують не ходити в громадські місця.

Він також повідомив, що всього за період дії в Україні обмежувальних заходів було складено понад 10 тис. адмінпротоколів.

Більшість підприємців і громадян в Україні дотримувалися карантину. Абсолютна більшість, — розповів чиновник.

Геращенко переконаний, що якби в Україні не закрили метро, то кількість загиблих «вимірювалося б не сотнями, а тисячами». Він нагадав, що коронавірус нікуди не зник, а повернеться з другою і третьою хвилею.



Як раніше писав «Ракурс», журналісти виявили, що столичний ресторан «Велюр», який входить в орбіту мережі «Наша карта», потайки приймає особливих гостей. Незважаючи на те, що до ресторану у різні дні потрапили десятки людей, журналістам відмовили у бронюванні столика.

Джерело: Ракурс


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