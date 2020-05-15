Геращенко не верит в безденежье украинцев: В рестораны не ходят из-за карантина

https://racurs.ua/n138261-geraschenko-ne-verit-v-bezdeneje-ukraincev-v-restorany-ne-hodyat-iz-za-karantina.html

Ракурс

Антон Геращенко, заместитель главы МВД, заявил, что украинцы даже после ослабления карантина продолжают обходить стороной общественные места, в том числе и рестораны.

Вот я вчера проходил мимо одного ресторана, где я бывал, и увидел, что там очень мало людей. Почему? Кто-то считает, что у людей нет денег? Нет, это не так, — отметил заместитель Авакова в интервью «Сегодня».

По мнению Геращенко, даже после ослабления карантина очень многие украинцы все равно продолжают не ходить в общественные места.

Он также сообщил, что всего за период действия в Украине ограничительных мер было составлено более 10 тыс. административных протоколов.

Большинство предпринимателей и граждан в Украине соблюдали карантин. Абсолютное большинство, — рассказал чиновник.

Геращенко убежден, что если бы в Украине не закрыли метро, то количество погибших «измерялось бы не сотнями, а тысячами». Он также напомнил, что коронавирус никуда не исчез, а вернется со второй и третьей волной.

Как ранее писал «Ракурс», журналисты обнаружили, что столичный ресторан «Велюр», который входит в орбиту сети «Наша карта» «слуги» Николая Тищенко, тайком принимает особых гостей. Несмотря на то, что в ресторан в разные дни попали десятки людей, журналистам отказали в бронировании столика.