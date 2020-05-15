Беларусь начала закупать нефть в США, фото — YouTube

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Беларусь начала закупать нефть в США. В Министерстве иностранных дел сегодня объявили о начале поставок через океан.

Договоренность о торговле этим сырьем достигли в феврале во время встречи госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Александром Лукашенко в Минске. Во время визита в Минск 1 февраля Помпео заявлял, что Соединенные Штаты готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%.

Белорусские СМИ сообщили, что поставки будут осуществляться через литовский порт Клайпеда. Первая закупленная партия составляет 80 тыс. тонн. Выход танкера с этой нефтью из порта в штате Техас запланирован на 17 мая.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что осуществление поставок американской нефти является «частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечении устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса». Сотрудничество с США в нефтяной сфере рассматривается Минском как «существенный элемент энергетической безопасности государства».

Беларусь начала импортировать нефть из США на фоне споров о цене нефти с Россией, а также после прошлогоднего инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», из-за которого он был на некоторое время остановлен.

Лукашенко зимой поручил правительству найти альтернативу российской нефти. В частности, Белоруссия приобрела партию нефти в Норвегии.

В начале года поставки нефти из России были практически остановлены. Минску не удалось договориться о скидках на российскую нефть в 2020 году. В прошлом году Беларусь получала ее из РФ по ценам, которые были на 20% ниже общемировых. С января поставки российской нефти в Беларусь прекратились. Минск начал покупать танкерную нефть из Саудовской Аравии — через порты в Одессе и Клайпеде.

В марте Минск и Москва договорились о возобновлении поставок. В мае Беларусь закупит в России 1,1 млн т.