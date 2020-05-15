Білорусь почала імпортувати нафту зі США, фото — YouTube

https://racurs.ua/ua/n138260-bilorus-pochala-importuvaty-naftu-zi-ssha.html

Ракурс

Білорусь почала купувати нафту у США. В Міністерстві закордонних справ сьогодні оголосили про початок поставок через океан.

Домовленість про торгівлю цією сировиною досягли у лютому під час зустрічі держсекретаря США Майкла Помпео з президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Під час візиту у Мінськ 1 лютого Помпео заявляв, що Сполучені Штати готові забезпечити Білорусь нафтою на 100%.

Білоруські ЗМІ повідомили, що поставки будуть здійснюватися через литовський порт Клайпеда. Перша закуплена партія становить 80 тис. тонн. Вихід танкера з цією нафтою з порту в штаті Техас запланований на 17 травня.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей повідомив, що здійснення поставок американської нафти є «частиною державної стратегії щодо диверсифікації джерел постачання і забезпечення стійкої роботи нафтопереробного комплексу». Співпраця зі США в нафтовій сфері розглядається Мінськом як «істотний елемент енергетичної безпеки держави».

Білорусь почала імпортувати нафту з США на тлі суперечок про ціну нафти з Росією, а також після торішнього інциденту із забрудненням нафти в трубопроводі «Дружба», через який він був на деякий час зупинений.

Лукашенко взимку доручив уряду знайти альтернативу російській нафті. Зокрема, Білорусія придбала партію нафти в Норвегії.

На початку року поставки нафти з Росії були практично зупинені. Мінську не вдалося домовитися про знижки на російську нафту в 2020 році. Торік Білорусь отримувала її з РФ за цінами, що були на 20% нижчими загальносвітових. З січня поставки російської нафти до Білорусі припинилися. Мінськ почав купувати танкерну нафту із Саудівської Аравії — через порти в Одесі та Клайпеді.

У березні Мінськ і Москва домовилися про відновлення поставок. У травні Білорусь закупить в РФ 1,1 млн т.