Новий склад Центрвиборчкому Верховна Рада призначила восени минулого року, фото: Zik

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Премії та відпускні в розмірі 200−300 тис. грн виписали собі члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) в обхід закону, яким на час дії запровадженого в Україні карантину зарплати чиновників обмежені «стелею» в 47 тис. 230 грн.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив їх на своє засідання, котре відбудеться 20 травня. Про це у своєму Фейсбуці повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу… Дуже чекаємо їх на засіданні комітету! — зазначив Безгін.

Водночас народний депутат Володимир Цабаль у коментарі до цього посту Безгіна повідомив що двоє членів ЦВК утрималися від таких «бонусів». Це представники фракцій «Голос» та «Батьківщина».

Нагадаємо, новий склад ЦВК Верховна Рада призначила в жовтні минулого року.