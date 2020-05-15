Новый состав Центризбиркома Верховная Рада назначила осенью прошлого года, фото: Zik

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Премии и отпускные в размере 200−300 тыс. грн выписали себе члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в обход закона, которым на время действия введенного в Украине карантина зарплаты чиновников ограничены «потолком» в 47 тыс. 230 грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил их на свое заседание, которое состоится 20 мая. Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях к избирательному кодексу… Очень ждем их на заседании комитета — отметил Безгин.

В то же время народный депутат Владимир Цабаль в комментарии к этому посту Безгина сообщил, что двое членов ЦИК воздержались от таких «бонусов». Это представители фракций «Голос» и «Батькивщина».

Напомним, новый состав ЦИК Верховная Рада назначила в октябре прошлого года.