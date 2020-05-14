Лукашенко вшосте балотуватиметься на виборах президента Білорусі, фото — RuBaltic

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Ракурс

Олександр Лукашенко вирішив вшосте піти на вибори президента Білорусі. Центрвиборчком зареєстрував ініціативну групу з висунення кандидатури Лукашенко на виборах, що відбудуться 9 серпня.

Керівником ініціативної групи є очільник Федерації профспілок Білорусі Михайло Орда. Така інформація з’явилася на офіційному сайті Центральної виборчої комісії Білорусі.

В ініціативній групі кандидата Лукашенка працюватиме майже 11 тис. осіб. Наразі ЦВК зареєструвала 14 ініціативних груп з висунення кандидатів, 12 з них безпартійні.

Станом на 2020 рік 65-річний Лукашенко перебуває на посаді найтриваліше серед всіх європейських голів держав (крім монархів). За його каденцій, починаючи з липня 1994 року, уряди Білорусі очолювали вже дев’ять прем'єр-міністрів.

Раніше Лукашенко заявляв, у 2020 році вибори в Білорусі пройдуть чесно і порядно, а «перед виборами ніхто не буде тяжіти над білорусами».

Нині триває п’ятий президентський термін Лукашенка. У 2004 році у Білорусі провели референдум, за результатами якого президент може обиратися нескінченну кількість разів. Лукашенко п’ять разів поспіль перемагав на президентських виборах, причому у 2001, 2006, 2010 і 2015 роках він набирав не менше 75%. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні посади.