У Львові коронавірус косить медиків. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Львові з початку епідемії коронавірусом заразилися 100 медпрацівників. Найбільше виявилися схильні до небезпеки зараження працівники міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Коронавірусом заразилися 56 працівників швидкої допомоги.

Таку статистику озвучив у своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

Садовий зазначив, що лікарня швидкої допомоги не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але саме через неї щодня проходять багато пацієнтів із різними захворюваннями, в тому числі і хворі на коронавірус.

За словами мера Львова, за останній час сильно зросло навантаження на медустанови міста. Тільки на хірургію навантаження зросло у три рази.

Зараження медпрацівників коронавірусом викликає особливе занепокоєння. Адже брак медичного персоналу негативно впливає на роботу медустанов. Особливо це небезпечно у період епідемії.

Садовий заявив, що міський бюджет виділить кожному хворому на коронавірус медику по 20 тис. грн. Він додав, що безпека медпрацівників є пріоритетним завданням.

Садовий зазначив, що у Львові можуть повернути карантин у тому випадку, якщо протягом наступних трьох днів відсоток підтверджених випадків зараження коронавірусом буде більше 23% від загальної кількості проведених тестів.

Як раніше писав «Ракурс», станом на сьогоднішній ранок у Львівській області підтверджено 904 випадки зараження коронавірусом. За весь час епідемії в області від коронавірусу вилікувалися 169 пацієнтів.