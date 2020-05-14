Во Львове коронавирус косит медиков. Фото: Ракурс

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Ракурс

Во Львове с начала эпидемии коронавирусом заразились 100 медработников. Больше всего оказались подвержены опасности заражения работники городской клинической больницы скорой помощи. Коронавирусом заразились 56 работников скорой помощи.

Такую статистику озвучил в своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый отметил, что больница скорой помощи не является опорной для лечения больных коронавирусом, но именно через нее ежедневно проходят много пациентов с различными заболеваниями, в том числе и больные коронавирусом.

По словам мэра Львова, за последнее время сильно возросла нагрузка на медучреждения города. Только на хирургию нагрузка возросла в три раза.

Заражение медработников коронавирусом вызывает особую обеспокоенность. Ведь недостаток медицинского персонала негативно отражается на работе медучреждений. Особенно это опасно в период эпидемии.

Садовый заявил, что городской бюджет выделит каждому заболевшему коронавирусом медику по 20 тыс. грн. Он добавил, что безопасность медработников является приоритетной задачей.

Садовый отметил, что во Львове могут вернуть карантин в том случае, если в течение последующих трех дней процент подтвержденных случаев заражения коронавирусом будет выше 23% от общего количества проведенных тестов.

Как ранее писал «Ракурс», по состоянию на сегодняшнее утро во Львовской области подтверждены 904 случая заражения коронавирусом. За все время эпидемии в области от коронавируса излечились 169 пациентов.